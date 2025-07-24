Об истории создания Дня защитников неба Москвы рассказали жителям Балашихи

Через месяц после начала Великой Отечественной войны Москва пережила первый массированный авианалет. Более 200 немецких бомбардировщиков атаковали город. Совместными действиями авиации и зенитчиков в ночь на 22 июля 1941 года на подступах к Москве было уничтожено 22 вражеских бомбардировщика. Успешную оборону обеспечили четкая работа ПВО, слаженные действия истребителей и аэростатов, а также героизм москвичей, тушивших зажигательные бомбы и помогавших раненым.

Среди таких защитников неба был 20-летний Юрий Никулин — будущий артист. В 1941 году он служил в зенитно-артиллерийском полку под Москвой. Его батарея отражала налеты вражеской авиации, а сам он тушил зажигательные бомбы на крышах столицы. Именно Юрий Никулин предложил отмечать День защитников неба Москвы. Традиция официально закрепилась лишь 22 июля 2019 года. Об этом рассказала ученый секретарь Центральной городской библиотеки им. Ф. И. Тютчева Лариса Покрасова.

«Главный этап операции Гитлера по наступлению на столицу был сорван. Эта первая победа над „непобедимой“ немецкой авиацией укрепила дух армии и всего народа. Подвиг защитников 1941 года остается примером мужества и для современных поколений. Тогда зенитчик Юрий Никулин тушил зажигательные бомбы на крышах, летчик Виктор Талалихин совершил легендарный ночной таран. Сегодня добровольцы восстанавливают освобожденные города, а летчики являют примеры мужества и героизма в зоне СВО. В 2022 году экипаж в составе штурмана Владимира Никишина из Балашихи и командира Александра Антонова повторил „огненный таран“, вписав новую страницув историю российского воинского подвига», — сказала Лариса Покрасова.

Председатель Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов подчеркнул, что память о подвигах героев прошлого и поддержка нынешних защитников в зоне специальной военной операции — залог надежного будущего.

«В это непростое для страны время особенно важно поддерживать друг друга. Наши военнослужащие в зоне СВО, трудовые коллективы, развивающие город, волонтеры, депутаты, администрация под руководством главы Балашихи Сергея Юрова — едины в стремлении помочь тем, кто в этом нуждается. Мы поддерживаем бойцов и ветеранов и в этом наша сила! В год 80-летия Победы особенно важно связывать героическое прошлое с подвигами сегодняшних дней. Без памяти о прошлом у нас не будет будущего. Поэтому мы должны воспитывать молодежь в духе патриотизма, передавать им наши ценности», — отметил Геннадий Попов.

В ходе встречи было отмечено особое значение волонтерского движения. О добровольческой деятельности рассказала Ольга Боос из Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе.

«Я присоединилась к волонтерскому движению с самого начала специальной военной операции. Сердце подсказало — когда пришла беда, нужно помочь. Для себя я выбрала плетение маскировочных сетей. Мы сплели и отправили большое количество сетей нашим бойцам и регулярно получаем от них благодарности. Для волонтеров очень ценны видеоприветы от военнослужащих. Бывает, когда приезжают в отпуск, они лично приходят поблагодарить нас. Знать, что твоя работа реально спасает жизни — самое важное», — рассказала Ольга Боос.

Патриотические встречи продолжают проводить в домах культуры, библиотеках, школах Балашихи. Они объединяют всех желающих вспомнить историю нашей страны и вместе строить ее успешное будущее.

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