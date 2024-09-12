ОАК передала ВКС РФ партию новых самолетов Су-57 и Су-35С

сегодня в 08:17

Истребители пятого поколения-57 и Су-35С были переданы ВКС РФ от ОАК, они совершили перелет на аэродром базирования, сообщает пресс-служба компании.

«Переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены нашими летчиками», — отметил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Он подчеркнул, что следующая партия уже в высокой степени готовности.

На предприятии закончены строительно-монтажные работы, которые проводили на новых объектах летно-испытательной станции. Для расширения серийного производства Су-57 строители начали возводить дополнительное здание. В нем будут отрабатывать системы самолетов пятого поколения.

Как рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь, число истребителей пятого поколения, которые поступают в ВКС РФ, каждый год растет.