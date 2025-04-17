О мерах безопасности при проведении праздников отчитались в Ленинском округе

В администрации Ленинского городского округа провели совещание, в ходе которого представители УМВД, МЧС и других ответственных служб доложили о предпринятых мерах безопасности жителей в период проведения предстоящих религиозных и государственных праздников, в первую очередь — Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Специальная комиссия обследовала все наши объекты, после чего были актуализированы паспорта безопасности. Во всех приходах исправно работает освещение, установлена сигнализация, противопожарные системы и кнопка вызова Росгвардии. В ряде храмов установлено видеонаблюдение. Требования к мерам безопасности зависят от площади и вместимости храма», -сказала референт благочинного церквей Видновского округа Мария Скорик.

Охранять общественный порядок в храмах на Пасху будут представители полиции и национальной гвардии РФ совместно с дружинниками и казаками. В пресс-службе отметили, что сотрудники МВД в этом году будут дежурить не только непосредственно во время пасхальных богослужений, а уже с пятницы.

«Все церковные помещения проверены кинологической службой. С 18 апреля берем все объекты под физическую круглосуточную охрану. 19 и 20 апреля сотрудники несут службу в усиленном режиме: по 4 человека на объекте», — доложили представители УМВД России по Ленинскому округу.

Кроме того, дополнительные меры безопасности в дни массовых посещений будут предприняты и на территории кладбищ Ленинского округа.

В ходе совещания также обсудили вопросы организации предстоящих государственных праздников — 1 мая, Дня Победы, Дня России и других, а также обеспечение безопасности на спортивных объектах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.