О лучших практиках Подмосковья в сфере контрактов рассказали на форуме в Питере

Представители Комитета по конкурентной политике Московской области приняли участие в одном из крупнейших и значимых событий закупочной отрасли России — VIII Санкт-Петербургском международном форуме контрактных отношений. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В форуме, который проходил с 24 по 25 октября 2024 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», также участвовали руководители и представители федеральных и региональных органов власти, контрольных (надзорных) органов, государственных корпораций, ведущих экспертов в сфере закупок, представителей стран — членов ЕАЭС и БРИКС.

Насыщенная деловая программа форума включила в себя обсуждение опыта осуществления закупок, цифровизации закупочной деятельности, правоприменительной практики контрольных органов, а также актуальных вопросов закупочного законодательства с учетом международного опыта организации государственных закупок и развития контрактной системы на территориях новых субъектов.

Московская область, как и многие регионы Российской Федерации, активно работают совместно с федеральными органами власти над повышением качества работы в системе государственных закупок. Так, например, в рамках секции «Актуальные изменения в законодательстве о контрактной системе (Закон 44-ФЗ, Закон 223-ФЗ). Национальный режим в цифровой эпохе: укрепление технологического суверенитета» Станислав Родевальд, заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области, рассказал о перспективах автоматизации применения национального режима в сфере закупок

«Дальнейшая автоматизация применения национального режима невозможна без развития взаимодействия единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) и государственной системы промышленности (ГИСП). Эти системы должны иметь синхронизированные базы данных о товарах, основанные на единых подходах к описанию характеристик товаров, применению классификаторов», — подчеркнул Станислав Евгеньевич.

В секции «Лучшие региональные закупочные практики» участники поделились опытом по осуществлению закупок в целях обмена лучшими практиками между субъектами Российской Федерации.

«Верное установление порядка рассмотрения и оценки заявок в конкурсе имеет большое значение. Этот документ должен позволить заказчику объективно оценить участников, одновременно в нем должны быть исключены ошибки (нарушения), влекущие ограничение конкуренции. Его формирование требует не только знаний нормативных актов, опыта их применения, но и внимательности. Поэтому в информационной системе в сфере закупок Московской области (ЕАСУЗ) обеспечено автоматизированное формирование порядка рассмотрения и оценки заявок в конкурсе, позволяющее исключить ошибки заказчиков и сократить их трудозатраты», — рассказал заведующий отделом методологии закупочной деятельности Комитета по конкурентной политике Московской области Александр Фадеев.

Сотрудник управления сопровождения корпоративных закупок ГКУ «Региональный центр торгов» Александра Алехина выступила с докладом о мониторинге корпоративных закупок в Московской области. Мониторинг закупочной деятельности корпоративных заказчиков Московской области осуществляется на постоянной основе и является эффективным средством контроля. ГИС МО «ЕАСУЗ» позволяет осуществлять аналитику и последующий мониторинг по всем направлениям закупочных процедур, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. Результатом проведения мониторинга является достижение показателей, установленных региональным и федеральным законодательством.

Форум является одной из ведущих отечественных площадок для профессионального обсуждения актуальных вопросов развития контрактной системы в Российской Федерации и международных практик организации закупок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.