О героизме подмосковных бойцов СВО написали во фронтовой газете «Днепровский десант»

Воздушно-десантные войска и группировка войск «Днепр» продолжают выполнять боевые задачи СВО. Одним из основных направлений военно-политической работы в условиях проведения спецоперации является поддержание боевого духа военнослужащих. Так, о героизме подмосковных бойцов написали в выпуске фронтовой газеты «Днепровский десант», сообщает пресс-служба войсковой части (полевая почта 74867) Минобороны РФ.

Для пропаганды боевого опыта и в целях повышения мотивации военнослужащих в группировке войск «Днепр» организован выпуск фронтовой газеты «Днепровский десант» со специальным вкладышем для штурмовых подразделений «Штурмовик». В газете освещаются боевые успехи частей и соединений группировки войск «Днепр» и Воздушнодесантных войск, яркие эпизоды боевых действий штурмовых подразделений, примеры личного мужества военнослужащих.

В целях организации военно-патриотической работы, правительству Подмосковья направили выпуск газеты «Днепровский десант» со статьями, отражающими героизм военнослужащих 11 и 83 отдельных десантно-штурмовых бригад: рядовых Мика Михаила, Просвирова Артура и Некрасова Игоря, проживающих в Московской области, которые показали высокую боевую эффективность во время боевых действий в Курской области.

В ведомстве надеются, что данные материалы будут способствовать повышению патриотической мотивации молодежи и пропаганде образа воина-защитника в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.