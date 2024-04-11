О деятельности АО «Мособлэнерго» расскажут абитуриентам Подмосковья

В Московском энергетическом институте (НИУ «МЭИ») 20 апреля 2024 года в 11:00 состоится день знакомства с АО «Мособлэнерго». Мероприятие будет организовано в рамках дня открытых дверей, на котором абитуриентам представят презентацию компании. Участников ждут в аудитории Г-200, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

К участию в мероприятии приглашаются выпускники средних общеобразовательных школ, колледжей Москвы и Московской области, родители, а также все желающие. Представители АО «Мособлэнерго» расскажут гостям мероприятия об основных направлениях деятельности компании, о целевом обучении по направлению от предприятия и возможностях, которые компания может предоставить студентам МЭИ как по прохождению производственной практики, так и по дальнейшему трудоустройству. Познакомят с программами обучения в институте электроэнергетики НИУ «МЭИ» и правилами подачи документов при поступлении в 2024 году.

В завершение мероприятия состоится тематическая викторина, в которой участникам предстоит продемонстрировать свои интеллектуальные способности и знания по основам электроэнергетики. В этом году день открытых дверей будет организован при поддержке центра опережающей профессиональной подготовки Московской области (ГАПОУ МО ПК «Энергия»).

День знакомства с АО «Мособлэнерго» проводится в НИУ «МЭИ» ежегодно и традиционно привлекает внимание сотен выпускников школ и колледжей Москвы и Подмосковья. В прошлом году мероприятие посетило более 300 участников.

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