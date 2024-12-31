NYP: трое обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни

Трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года в США могут избежать смертной казни в связи с новым решением суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Как пишет издание, это связано с тем, что военный апелляционный суд аннулировал указ министра обороны США Ллойда Остина, который ранее отменил досудебную сделку между обвинением и тремя террористами — Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави (внесены в перечень террористов и экстремистов) — о признании вины в обмен на замену смертной казни на пожизненное заключение.

У Остина будет возможность оспорить это решение суда.

11 сентября 2001 года в США террористы из группировки «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один атаковал Пентагон в пригороде Вашингтона. Последний последовал в сторону американской столицы, но не долетел до цели. В результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Данный теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

*Террористическая организация, запрещенная в России.