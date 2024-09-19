На московском Форуме о будущем городов БРИКС «Облачные города» выступили мэры мегаполисов БРИКС, которые поделились опытом развития своих городов. Многие из спикеров подчеркнули, что столица России — это успешный пример развития, на который нужно равняться.

Мэр Бейрута Абдалла Дарвиш в ходе сессии «Карта будущего. Решения и стратегии городов — лидеров технологического развития» обратил внимание, что Москва во главе с Сергеем Собяниным — это особый пример городского развития. Глава столицы Ливана также подчеркнул впечатляющие экономические составляющие главного города России.

«Мы заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии. Опыт столицы России показывает нам, что под руководством мэра Сергея Собянина мы видим замечательный пример как в экономическом смысле, так и в других. Достаточно сказать о достижениях Москвы в области общественного транспорта и оказания цифровых услуг», — заявил Дарвиш, также поблагодарив московское правительство за приглашение на форум.

Преимущества Москвы перед остальными мегаполисами отметила и Маймуна Мохд Шариф — мэр Куала-Лумпура, бывшая замгенсекретаря ООН и экс-исполнительный директор ООН-Хабитат. Руководитель малайзийской столицы уверена, что город должен обеспечивать безопасность и комфорт жителей. Однако немаловажную роль в этом вопросе играет и грамотность управленцев, заметила Мохд Шариф.

«Важно использовать подход не сверху вниз, а снизу вверх. Городу необходимы настоящие руководители, как в Москве, которые будут смотреть далеко вперед, в будущее», — выступила мэр Куала-Лумпура.

Эмоциями от поездки в российскую столицу поделилась и губернатор Гаваны Янет Эрнандес Перес. Она отметила, что в России заметны высокие уровни жизни и технологичности. По словам главы столицы Кубы, представителям стран БРИКС было важно посетить форум, чтобы поделиться опытом и понять, как решать проблемы партнерскими усилиями.

В завершении сессии высказался модератор и президент Global Energy Association, руководитель одноименной студии Сергей Брилев. Он заявил, что Россия находится на уникальном уровне — это одновременно как развитая, так и развивающаяся страна, в связи с чем на площадке особенно важно вести конструктивный диалог и прислушиваться к позициям друг друга.

С 18 по 19 сентября в столичном концертном зале «Зарядье» проходил Форум о будущем городов БРИКС «Облачные города», где собрались свыше 300 экспертов из десятков разных стран. Эксперты делились опытом в рамках более чем 50 сессий.

Одним из нововведений события в 2024 году стала конференция «Зеленые города БРИКС», которую организовало правительством Москвы. Представители России и их зарубежные партнеры обсуждали интеграцию зеленых инноваций в жизнь мегаполисов, а также обсуждали современные вызовы.