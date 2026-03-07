Нужно следить за языком: за клевету в чате дома могут штрафануть на 5 млн руб

На сумму до пяти млн рублей могут оштрафовать за клевету. Столько взыщут с тех, кого обвиняют в совершении тяжкого преступления, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он предупредил, что за оскорбление в чате дома могут наказать по закону. Если в чате обсуждают общедомовые вопросы, и в нем состоит большое количество людей, сообщения считаются публичными.

«Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, образует состав клеветы и подпадает под статью 128.1 УК РФ», — отметил депутат.

Размер штрафа зависит от типа деяния. За публичную клевету в интернете могут выписать административное взыскание по статье 128.1 Уголовного кодекса России. Если был факт клеветы с обвинением человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, то размер штрафа увеличится до 5 млн рублей.

