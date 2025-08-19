Нужна перезагрузка: стоит ли повторять пройденное в школе в конце каникул

Родителям школьников нет особой надобности повторять с ребенком материал перед новым учебным годом, будет намного лучше если они помогут сыну или дочке настроиться на школу, сообщила РИАМО клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес.

«Мозгу ребенка нужна перезагрузка. Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса. В школе обычно учителя понимают, что дети пришли с каникул и могли немного позабыть, как учиться. Поэтому первые недели в школе — адаптационные», — объяснила Кес.

Она отметила, что в начале учебного года некоторое время специально выделено на повторение базового материала, и на то, чтобы дети вошли в режим.

Причем, по ее словам, именно во входе в режим учебы родители могут помочь детям. Так нужно вместе с ребенком подготовить его рабочее место, убрать все лишнее и навести порядок, сходить в магазин за канцелярскими принадлежностями.

«Проверьте бумагу и чернила в принтере, логины к школьным платформам, повесьте шаблон расписания перед рабочим столом, который потом можно будет заполнить. И постепенно помогайте ребенку ложиться спать пораньше, чтобы он перешел на школьный режим дня», — посоветовала специалист.

Как уточнила психолог, немного иначе обстоит ситуация со старшеклассниками. Им нужно передать как можно больше инициативы и самостоятельности в подготовке рабочего места. Не стоит делать это за ребенка или навязывать помощь. Попросите школьника самого подготовить рабочее место и скажите, что доверяете ему в этом вопросе.