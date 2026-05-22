«Ну пипец»: африканец оказался не готов к российской жаре

Российская жара оказалась не по вкусу жителю Африки. Он пожаловался на майский зной в соцсетях.

Мужчина записал видео, как он прогуливается по российскому городу и изнывает от жары. Он отметил, что не ожидал таких высоких температур в РФ.

«Ну пипец. Мне очень плохо в российскую жару. Как будто это не Россия», — сказал мужчина.

Африканец добавил, что ему «невозможно дышать». Мужчина пошутил, что российское лето — это «два раза Африка».

«Те, кто думают, что мы, темнокожие, от жары такие темные, я вам скажу, что это не так. Потому что если бы это было так, то уже давно белые русские тоже стали бы такими же», — отметил он на видео.

Комментаторы под постом в ответ пошутили, что теперь хотят съездить в Африку, чтобы проверить, какое там лето.

