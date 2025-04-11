НЦ «Россия» подписал меморандумы о формировании визуального кода страны

В Национальном центре «Россия» подписали меморандумы о формировании визуального кода страны. Первый документ подписан с клубом инвесторов Москвы и подразумевает совместную работу в сфере градостроительства и архитектуры, сообщается на сайте НЦ «Россия».

Второй документ по совместной работе над продвижением визуального образа страны подписали с АО «Марка». Оба меморандума направлены на образование единой системы идентичности России, формирование образа современной эпохи и продвижение традиционных ценностей.

Соглашение между НЦ и клубом инвесторов столицы подписали гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор клуба Владислав Преображенский. Он отметил, что совместными усилиями внутри экспертного общества будет организован диалог. Его результатом станет определение единого визуального кода страны.

«В рамках подписанного сегодня меморандума мы будем проводить регулярные консультации, затрагивающие вопросы разработки государственных визуальных кодов в архитектуре, транслирующих государственные ценности и смыслы молодому поколению», — заявил Преображенский.

АО «Марка», подписавшее второй документ, является издателем и распространителем государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции. Совместно с НЦ будет разработан новый визуальный стиль, который отразит лидерство России, ее культуру, историю и традиции. Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что НЦ реализует интересные проекты, в том числе программу «Вглядываясь в будущее».

«России точно нужен культурный код, и работа в этом направлении уже ведется, но если раньше она не была формализована, то теперь это отточено в формулировках. Почтовые миниатюры, которые рисуют на марках, тоже часть визуализации», — заявил Панышев.