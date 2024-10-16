Новым местом притяжения гостей Павлово-Посадского округа стал парк «Меленки»

В 2023 году в рамках мероприятий государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», которая создана по инициативе нашего президента Владимира Путина, в Павлово-Посадском городском округе началась реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды парк «Меленки» — благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьма в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«15 сентября 2024 года мы торжественно открыли новое место притяжения в нашем округе. Так как парк ежедневно посещает большое количество человек, особое внимание мы уделяем его обслуживанию и благоустройству.» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Глава округа вместе со службами провел очередной пеший обход по парку. Глава сделал ответственным службам ряд замечаний и предложений, которые касались прометания дорожек, восстановления светильников, оформления входной группы и установки светодиодных лент в беседках.

Подрядчик продолжает работы по усовершенствованию парка. На данный момент времени рабочие занимаются строительством пандуса на Городсковском мосту. Работы должны быть завершены до 15 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.