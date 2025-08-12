сегодня в 15:28

Новый зерноуборочный комбайн вышел на поля агрохолдинга в Коломне

Озерское сельскохозяйственное предприятие «Агрофирма Сосновка» убирает урожай с использованием нового зерноуборочного комбайна. Современная техника была приобретена к этой уборочной страде, и сейчас активно задействуется в сельскохозяйственных работах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в автопарке агрохолдинга «ОСП агро», частью которого является «Агрофирма Сосновка», имеется 12 зерноуборочных комбайнов.

«Важным аспектом подготовки к сезону уборки является тщательная оценка имеющихся ресурсов и технической оснащенности. Своевременная подготовка позволит избежать нежелательных задержек в ходе работ, которые могут привести к существенным негативным последствиям», — рассказали на предприятии.

Сейчас работники агрохолдинга с высокой интенсивностью ведут уборку урожая. На сегодняшний день убрано 76% от всех засеянных площадей, что составляет 1535 га пшеницы и позволило получить 8718 тонн зерна. АО «Предприятие „Емельяновка“ завершило уборку озимой пшеницы, у АО „Агрофирмы Сосновка“ осталось собрать урожай с оставшихся гектаров в течение одного дня. Наибольшая площадь, засеянная озимой пшеницей, приходится на ООО „СП „НИВА“, где уборка продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.