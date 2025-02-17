Новый закон, ограничивающий продажу алкоголя, будет реализован в цифровом виде

«Портрет объектов, на которые распространяется закон: 37% – так называемые алкомаркеты, в которых основная выручка приходится на продажу алкоголя; около 60% – сетевые супермаркеты, где доля алкоголя в выручке незначительна. Эти объекты не закроются, но прекратят торговлю алкоголем. Естественно, при реализации этого закона всё будет происходить в цифровом виде. Предприниматели смогут заранее ознакомиться с условиями и понять, возможно ли торговать алкоголем в конкретном помещении», – сказал Двойных на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он добавил, что в Московской области 13 тыс. объектов, которые торгуют алкоголем с алкогольной лицензией. Из них 88% – это объекты розничной продажи, а 12% – предприятия общественного питания. За 5 лет количество таких объектов значительно увеличилось. Если рассматривать их количество на душу населения, этот показатель в 2 раза выше, чем в Санкт-Петербурге, и в 1,5 раза выше, чем в Москве.

«Каждый третий объект, торгующий алкоголем с лицензией, находится в многоквартирном доме. Всего в МКД около 9 тыс. таких объектов, из которых 1,8 тыс. – предприятия общественного питания. Проще говоря, торговать алкоголем в МКД можно будет только в тех объектах, которые изначально были спроектированы и построены под коммерческую деятельность. То есть это встроенные и встроенно-пристроенные помещения. Также вводится запрет на продажу алкоголя в предприятиях общественного питания в ночное время», – рассказал министр.

Двойных почеркнул, что при реализации этого закона новые точки, которые еще не открылись, не смогут получить алкогольную лицензию. А те, что уже работают, смогут доработать срок действия лицензии. Это около 1,5 тыс. объектов. Кроме того, 1,4 тыс. объектов, торгующих слабым алкоголем без лицензии, должны прекратить продажу с 1 сентября этого года.

«Во второй половине прошлого года были пересмотрены зоны запрета торговли алкоголем вблизи объектов образования – школ и детских садов. Ранее в ряде муниципалитетов эти зоны составляли всего 20–30 метров. Теперь во всех муниципалитетах установлен единый стандарт – 100 метров. Исключение – один муниципалитет, где пока действует ограничение в 50 метров. Запрет затронул 3,9 тыс. объектов. Из них 1,5 тыс. продолжают работу до окончания лицензии, а 2,4 тыс. уже прекратили продажу алкоголя», – информировал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.