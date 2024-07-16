Новый заказник в Рузском округе появился на публичной кадастровой карте

Сведения о недавно созданном государственном природном заказнике областного значения «Васильевское Поречье» в Рузском округе уже внесены в единый госреестр недвижимости. Проект положения о новой особо охраняемой природной территории был разработан по заказу Минэкологии Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«После создания особо охраняемой природной территории ее необходимо поставить на кадастр путем внесения сведений в ЕГРН. После чего сведения о ней, а именно о границах, разрешенных и запрещенных видах деятельности, любой житель сможет посмотреть на публичной кадастровой карте», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Особо охраняемая природная территория занимает площадь 473,09 га и расположена к востоку от деревни Поречье. В границах территории заказника представлены ценные в экологическом отношении природные комплексы и объекты, в том числе редкие и охраняемые в Московской области виды растительного и животного мира.

На сравнительно небольшой территории специалистами выявлено большое видовое разнообразие: 65 видов позвоночных животных, из которых три — слизень черно-синий, черный коршун и обыкновенный осоед — включены в Красную книгу Московской области. Здесь также отмечено обитание краснокнижной флоры — гриба ежовика коралловидного и лишайника бриории буроватой.

«Постановка на кадастровый учет обеспечит ограничение хозяйственной деятельности с целью предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные комплексы и объекты, а именно на старовозрастные хвойные и многовидовые смешанные леса, верховые болота, естественные луга и долина Москва-реки и малых рек», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.