сегодня в 16:54

Новый воспитательно-образовательный комплекс построят в Балашихе в 2027 году

Воспитательно-образовательный комплекс, который объединит школу и детский сад, построят в деревне Федурново в Балашихе. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент ведется проектирование объекта. Планируется, что уже в начале следующего года подрядная организация приступит к строительству.

Новый ВОК позволит обеспечить местами около 300 детей, которые сейчас вынуждены ездить на занятия в основное здание школы № 18. Реализация проекта создаст удобство для семей деревни Федурново и значительно разгрузит действующую школу.

«После ввода комплекса в эксплуатацию будет полностью исключена вторая смена обучения. Для ребят и педагогов создадут современные и комфортные условия для учебы, развития и общения», — отметил Сергей Юров.

Также стартовал капитальный ремонт основного здания школы № 18. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам внутри помещений и на кровле. На объекте трудятся более 20 специалистов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.