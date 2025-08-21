Новый учебный корпус СОШ № 3 в Чехове готов к открытию

На улице Лопасненская в Чехове готов к открытию новый учебный корпус на 200 мест. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

В новом здании уже расставили мебель и различное учебное оборудование, включая интерактивные и информационные доски, проекторы. В настоящее время идет передача помещений педагогическому коллективу. Площадь школьного корпуса 4,5 тыс. кв. м.

На прилегающей территории разместились спортивные и игровые площадки, места для отдыха. Благодаря новому корпусу, в школе № 3 не будет второй смены.

Торжественное открытие обновленной СОШ № 3 состоится 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.