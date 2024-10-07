Новый учебный год открыли в воскресной школе в Ступино

В Тихвинском храме города Ступино состоялось открытие учебного года в воскресной школе имени преподобного Сергия Радонежского и подростково-молодёжном клубе «Тихвинцы», сообщили в пресс-службе округа.

После Божественной литургии, которую совершил настоятель храма иерей Георгий Шмарин, был отслужен молебен о начале учебного года.

Молитвенные песнопения исполнил молодежный хор под руководством Татьяны Школьниковой.

На встрече с родителями и воспитанниками заместитель директора воскресной школы Людмила Гавриленко рассказала о том, что ждет детей в предстоящем учебном году.

В воскресной школе дети смогут не только изучать основы православной веры, но и развивать творческие способности, заниматься рукоделием, изучать церковнославянский язык и церковное пение. Для подростков в клубе «Тихвинцы» предусмотрены различные программы, направленные на формирование нравственных ценностей, патриотическое воспитание и развитие лидерских качеств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников», — отметил глава региона.