Новый туристический, музейный потенциал обсудили в Павловском Посаде на платочной мануфактуре

28 ноября Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов побывал в сердце этого уникального производства — на Павловопосадской платочной мануфактуре и лично пообщался с ее президентом и вдохновителем, Владимиром Сергеевичем Стуловым. Были рассмотрены вопросы сотрудничества, планы на ближайшие годы, новые проекты. На сегодняшний день на предприятии трудятся более 520 человек, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это место — настоящая машина времени и инноваций одновременно:

Основано в 1795 году! За это время здесь сложилась единственная в своем роде школа платочного рисунка.

Эксклюзивная технология: только здесь применяют многоцветную печать по шаблону с более чем 20 оттенками. Такого оборудования и опыта нет больше нигде в России!

Натурально и красиво: Шерсть, шелк, хлопок, лен. Ежегодно — более 1400 видов изделий: от шалей до скатертей.

Признание их ценности — почетный статус Народного художественного промысла России.

«Было очень вдохновляюще увидеть, как рождаются эти шедевры! В завершении встречи обсудили текущие вопросы и планы на ближайшее будущее. Ждем с нетерпением реализации большого музейного проекта. Планы грандиозные. Пожелал Владимиру Сергеевичу и всей команде мануфактуры новых творческих вершин и процветания!», — сказал Сергей Балашов.

