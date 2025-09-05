Новый центр для взаимодействия жителей открыли в Ленинском округе

В жилом комплексе «Пригород Лесное» Ленинского округа начал функционировать новый центр «Самолет Поинт». Пространство площадью 178 кв. метров создано для решения жителями вопросов, связанных с жилым комплексом и управляющей компанией, а также для отдыха, работы и общения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Пригород Лесное» — самый большой жилой комплекс в Подмосковье, где проживают более 30 тыс. человек. Жители комплекса активны и открыты к общению: они объединяются в сообщества по интересам, встречаются, обмениваются идеями и опытом. Сегодня в «Пригороде Лесное» действует более 20 сообществ по интересам — от книжного и спортивного клубов до шахматных встреч и клуба любителей психологии. У жителей действительно много интересов, и появление рядом с домом современного мультиофиса, где можно решить бытовые вопросы и посвятить время хобби, — это новый уровень комфорта. Он помогает жить активной, творческой жизнью и при этом эффективно распоряжаться своим временем», — сказала руководитель отдела продукта группы «Самолет» Лада Роженцова.

Мультиофис оборудован коворкингом с Wi-Fi, шоурумом, зонами для встреч и игровой комнатой. Отличительной чертой является открытое пространство, которое способствует взаимодействию между жителями и представителями управляющей компании. Здесь доступны разнообразные активности, включая книжный клуб, мастер-классы, турниры, кинопоказы, настольные игры, йогу и пилатес. Также помещение можно арендовать по абонементу.

Центр расположен на первом этаже дома № 3 на Пригородном шоссе, где также находится соседский центр, в котором регулярно проводятся бесплатные мастер-классы и занятия для жителей. Расписание мероприятий публикуется в канале жилого комплекса.

1 сентября в жилом комплексе «Пригород Лесное» состоялось открытие нового корпуса образовательного центра «Старт» имени К. Д. Ушинского, в котором обучаются 400 воспитанников из основного здания центра и 500 учеников из Мисайловской школы № 1. Впервые за учебные парты новой школы сели 293 первоклассника. Для жилого комплекса «Пригород Лесное» это уже третья школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.