Новый тренд из TikTok: российские школьники устраивают почетную передачу туалета

сегодня в 21:23

Российские школьники запустили новый тренд в TikTok, устраивая почетную передачу туалета в учебных заведениях по всей стране, сообщает SHOT .

На открытии церемонии выпускники кладут руку на сердце и слушают туалетный гимн — песня «Сигма бой» или композиции Артура Пирожкова.

Затем под музыку со всех школьных линеек одиннадцатиклассники вручают почетные грамоты за верную службу: «главному надзирателю санитарно-охранительного органа», «следаку первого разряда за скрывание от завуча засекреченной туалетной деятельности», «рекордсменам по отжиманию подиков».

Завершает церемонию передача десятиклассникам права управления школьным туалетом.