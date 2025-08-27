Новый складской комплекс класса А запускают в Подмосковье

Логистический оператор MOLCOM объявляет о запуске нового складского комплекса класса А в городе Пушкино Московской области, передает пресс-служба оператора.

Современный логистический объект войдет в состав существующего портфеля индустриальной недвижимости компании и будет способствовать решению инфраструктурных и социальных задач Подмосковья.

15 августа состоялось открытие нового складского комплекса общей площадью 16 450 кв. м. Объект отличается продуманной планировкой и современным оснащением.

По данным аналитического отчёта NF Group, рынок складской недвижимости Московского региона демонстрирует уверенный рост. В первом квартале 2025 года объем ввода новых площадей составил 262 тыс. кв.м, что в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Общий запас качественных складов достиг 26,18 млн. кв. м. При этом уровень вакантности остается минимальным — всего 1,3%.

На востоке Московской области вакантность складов составляет всего 0,8% (для сравнения: север — 2,0%). Инвестиционный проект компании MOLCOM будет способствовать снижению нагрузки на региональную складскую инфраструктуру и развитию бизнеса клиентов благодаря эффективному расположению комплекса с прямым выездом на федеральную трассу М8 и Ярославское шоссе.

Основная складская зона складского комплекса площадью 14 000 кв. м. дополнена современным мезонином для хранения мелкоштучных товаров площадью 1000 кв. м. Остальную площадь занимают административные и бытовые помещения. Особое преимущество объекта — эффективное соотношение складской площади к количеству доков: 700 кв. м. на один док, в отличие от стандартного подхода один на 1000 кв. м. Комплекс оборудован 18 погрузочно-разгрузочными доками, что обеспечивает высокую пропускную способность.

Высота потолков 12,5 м и нагрузочная способность пола 8 тонн на кв. м. позволяют эффективно использовать пространство для различных типов грузов. Комплекс оснащён современной системой видеонаблюдения, спринклерной системой пожаротушения и высокоскоростными точками Wi-Fi.

«Уже сейчас компания MOLCOM обеспечивает рабочими местами более 600 жителей региона. Вслед за инвестициями в проект увеличатся и поступления в бюджет, что будет способствовать развитию сопутствующей инфраструктуры и решению социальных задач. Новый логистический объект окажет существенный стимулирующий эффект на экономическое развитие территории», — подчеркнул Евгений Смирнов, коммерческий директор MOLCOM.

За 30 лет работы MOLCOM зарекомендовал себя как надёжный логистический партнёр. Компания располагает портфелем складских площадей общей площадью 160 000 м² и обрабатывает более 1 млрд. товаров ежегодно. География присутствия и развитая инфраструктура позволяют компании обслуживать ключевые направления бизнеса: FMCG, Fashion, Beauty, Hi-Tech, Pharmaceuticals, Automotive.

«За годы работы мы помогли нашим клиентам существенно оптимизировать логистические процессы. Наши партнёры отмечают снижение расходов на логистику на 25%, ускорение обработки заказов в 2 раза и сокращение затрат на маркировку до 35%. При этом мы гарантируем высочайшую точность отгрузок — 99,98%», — отметил Евгений Смирнов, коммерческий директор MOLCOM.