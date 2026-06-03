Школьницу из Подмосковья избрали секретарем жюри конкурса на ВДНХ

Школьницу из муниципального округа Истра избрали секретарем детского жюри Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Первое заседание прошло 31 мая 2026 года в музее «АТОМ» на ВДНХ в рамках фестиваля «Движение Первых», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В состав детского жюри вошли 30 школьников 12–17 лет из Москвы и Московской области. Ребят отобрали по итогам творческого конкурса: они подготовили видеовизитки и портфолио. На первом заседании участники выбрали председателя и секретаря, утвердили план работы на 2026 год и обсудили критерии оценки проектов. Секретарем стала Яна Троян из Павловской школы округа Истра.

«Рад приветствовать участников Детского жюри и организаторов Всероссийского конкурса "Родная игрушка". У нас важная миссия — выбрать не просто интересные игрушки, а те ориентиры, на которых будут воспитываться новые поколения», — сказал председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Он подчеркнул, что мнение детей важно при выборе игр для малышей, поскольку они только начинают познавать мир.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что участие школьников позволяет оценить работы глазами целевой аудитории и дает подросткам первый опыт экспертной деятельности.

«Очень приятно, что такую ответственность на нас возложили. Сейчас для нас важно сплотить ребят, потому что любая команда должна знать друг друга для качественного взаимодействия», — отметила Яна Троян.

Конкурс «Родная игрушка» реализует Российское общество «Знание» совместно с Движением Первых по поручению президента РФ. Второй сезон стартовал 11 марта. Заявки принимают до 5 июня в номинации «Идеи игр и игрушек» и до 14 августа в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция». Планируется поддержать до 45 проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.