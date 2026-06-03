Специально позвал для избиения: экс-муж напал на женщину на глазах у сына

В социальных сетях екатеринбурженка заявила, что 31 мая подверглась нападению со стороны бывшего супруга, когда поехала забирать сына от него. По словам пострадавшей, мужчина нанес ей телесные повреждения, после чего совместно со своей новой сожительницей начал высказывать в ее адрес угрозы.

Пострадавшая опасается за свою безопасность и жизнь. Женщина выразила тревогу из-за того, что бывший муж может попытаться уйти от ответственности за содеянное благодаря помощи родителей, либо попробует довести свои угрозы до конца.

Девушка рассказала, что перечитала переписку с экс-супругом накануне избиения. Она поняла, что мужчина специально звал ее для избиения. Бывший супруг бил ее не менее 10 раз, но зарегистрировано всего три эпизода.

С сентября 2025 года на ребенка мужчина перевел алименты в размере 23 тыс. рублей, на которые был куплен зимний костюм. В мае бывшая жена денег уже не получала, потому что, по словам мужчины, средства списали на кредиты.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.