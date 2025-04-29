Новый сезон велозаездов Gran Fondo в Подмосковье стартует 25 мая

Знаменитая серия велостартов Gran Fondo откроет сезон 25 мая в подмосковном Волоколамске. Gran Fondo – самая популярная в России и мире серия велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта, сообщает пресс-служба организаторов.

Сезон 2025 года станет юбилейным для проекта, уже 10 лет тысячи любителей шоссейного велоспорта выходят на старты Gran Fondo в разных уголках Московской области.

Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от велогонки и большой велопрогулки. Организаторы предлагают три дистанции на выбор: 30, 60 или 90 км в зависимости от уровня подготовки. На дистанциях 60 км и 90 км участники могут выбрать как формат заезда, так и гонки, чтобы ощутить дух настоящего соревнования и побороться за подиум. Формат велозаезда идеально подходит для тех, кто предпочитает более спокойный и размеренный темп, а также для начинающих велосипедистов.

На финише все участники, вне зависимости от формата, получают памятную медаль. В каждом из этапов Gran Fondo принимают участие и спортсмены с ограниченными возможностями. Мы рады, что уровень спортивной организации и логистики мероприятий позволяет Gran Fondo вносить свой вклад в развитие инклюзивного спорта в России.

Gran Fondo FEST Волоколамск

Традиционно открывает сезон Gran Fondo FEST – однодневный праздник для всей семьи, который пройдет в этом году 25 мая в Волоколамском районе Московской области. Всех участников и болельщиков, кроме самого заезда Gran Fondo Волоколамск, ждут разнообразные зоны отдыха и активности от партнеров в стартовом городке на автодроме Moscow Raceway.

Одна из самых любимых трасс наших участников, которая стартует на автодроме Moscow Raceway. В рамках фестиваля пройдут также детские старты для юных велосипедистов от 5 до 13 лет непосредственно по трассе автодрома.

Moscow Raceway - гоночная трасса в 77 км от столицы по Новорижскому шоссе. Автодрому присвоена высшая категория, что позволяет проводить здесь соревнования любого уровня: от национальных серий до чемпионатов мира по авто и мотоспорту.

Сейчас автодром занят практически весь год: на нем проходят занятия школ водительского мастерства, трек-дни для авто и мотолюбителей, этапы национальных чемпионатов и клубных серий.

GF Яхрома / 29 июня

Этап в Яхроме станет особенным для Gran Fondo. Именно на этой трассе 10 лет назад стартовал первый велозаезд Gran Fondo в нашей стране.

Стартовый городок расположится на территории парка «Яхрома», который находится в непосредственной близости от старинного русского города Дмитров. Развлекательный парк занимает благоустроенную территорию площадью 75 гектаров. Летом в парке можно поиграть в баскетбол, футбол и волейбол на специально организованных спортивных площадках или отдохнуть на песчаном насыпном пляже у пруда.

Трасса очень живописная и интересная, с разнообразным набором

высоты и уровнями сложности.

GF Серпухов / 24 августа

Cерпухов - древнерусский город в Подмосковье с впечатляющей коллекцией старинных монастырей и церквей, а также богатой историей. Последние годы город активно стремится войти в состав Золотого кольца России, поэтому здесь восстановили многие достопримечательности, благоустроили общественные пространства и обустроили инфраструктуру - открыли новые гостиницы и рестораны.

Трасса подойдет участникам любого уровня подготовки и порадует живописными видами вблизи реки Ока.

GF Руза / 21 сентября

Стартовый городок развернется в центре города возле Дворца водных видом спорта в подмосковном городе Руза. Достопримечательности Рузы - это в первую очередь живописная природа, а также парк Городок, где находилось Рузское городище, старинные церкви, музеи и памятники. Площадь перед спортивным объектом комфортно размещает всех желающих на своей территории. Старт и финиш пройдут в 500 метрах от стартового городка.

Трасса в Рузе ежегодно входит в маршрутную карту заездов и традиционно завершает сезон. Это превосходная круговая трасса давно полюбилась всем нашим велосипедистам.

Регистрация доступна на сайте Gran Fondo Russia.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.