Новый сезон проекта для школьников «Культура конкуренции» стартовал в Москве

В столице запустили новый сезон образовательного проекта для старшеклассников «Культура конкуренции», в котором примут участие порядка 1000 школьников. Основная задача проекта — в увлекательной форме объяснить подросткам, почему конкуренция важна для экономического роста государства, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что инициатива была разработана в 2021 году Департаментом по конкурентной политике столицы совместно с Университетом правительства Москвы.

«Мы стремимся доступно рассказать школьникам, какую роль играет конкуренция в укреплении экономики страны на примере современного мегаполиса. Ребята узнают о том, как конкурентная борьба помогает развивать бизнес и город в целом, разберутся в ее рыночных механизмах, а также поучаствуют в командных играх, дающих представление об устройстве контрактной системы Москвы и о мерах по обеспечению прозрачности и открытости проводимых процедур», — отметил Пуртов.

Он добавил, что в этом году проект пройдет в два этапа: весенний, который в апреле охватит более 250 учеников из пяти школ, и осенний, где свыше 700 старшеклассников углубят свои знания о торгах и закупках.

Программу ведут преподаватели и методисты Московского городского университета управления правительства Москвы (МГУУ). В этом году проект поддерживает социальная сеть «ВКонтакте», где команды смогут побороться в конкурсе видеороликов о развитии конкуренции.

Проект «Культура конкуренции» вошел в «Белую книгу» ФАС — сборник лучших региональных практик по поддержке конкуренции. В 2021 году состоялся пилотный запуск для учеников предпринимательских классов, в котором участвовали 250 школьников из 10 московских школ. Учитывая высокий интерес, проект решили расширить. К концу 2024 года в нем приняли участие почти 4400 учащихся.