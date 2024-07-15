Новый сезон проекта «День цифры» проходит в детских лагерях Подмосковья

В Подмосковье летом в детских лагерях проходит образовательный проект «День цифры». Он знакомит подрастающее поколение с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в ИТ-сфере и алгоритмами искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В новом сезоне «Дня цифры» внедрение игровых элементов в программу поможет увеличить мотивацию, внимание и интерес школьников к информационным технологиям, а также применению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Каждый этап адаптирован для детей в возрасте от 7 до 17 лет.

В создании заданий участвуют ведущие ИТ-компании страны, которые помогают решить важную задачу — познакомить детей с современными технологиями и различными профессиями в сфере информационных технологий, а также с основами информационной безопасности и кибергигиены. Это особенно актуально для подрастающего поколения, которое с раннего возраста активно использует различные гаджеты.

Все необходимые материалы проекта «День цифры» доступны на официальном сайте. Там размещены видеоролики, методические рекомендации и подробные руководства для вожатых, воспитателей и родителей. Задания можно выполнять не только в лагере, но и дома, используя онлайн-тренажер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.