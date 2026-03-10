Новый сервис позволит слабослышащим пользоваться голосовой связью

МТС запустила сервис «Секретарь для глухих и слабослышащих» , который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, передает пресс-служба компании.

Сервис в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы озвучивает собеседнику синтезированным голосом.

Виртуальный секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент — слабослышащий. Пользователь может отклонить звонок и сразу же получит предложение м перейти в диалоговый чат. Далее ИИ в реальном времени преобразует речь в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы слабослышащего в чате мгновенно озвучиваются цифровым голосом. Для ответов можно использовать как шаблонные фразы, так и любой текст.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова назвала разработку ярким примером того, как технологии работают на человека, устраняя барьеры в коммуникациях.

Сервис разработан с помощью технологии распознавания и синтеза речи компании и доступен бесплатно во всех регионах присутствия оператора в приложении «Мой МТС».

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 году в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых голосовая связь долгое время оставалась барьером в общении.

