Новый сервис позволит слабослышащим пользоваться голосовой связью
МТС запустила сервис«Секретарь для глухих и слабослышащих», который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи, передает пресс-служба компании.
Сервис в режиме реального времени преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы озвучивает собеседнику синтезированным голосом.
Виртуальный секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый абонент — слабослышащий. Пользователь может отклонить звонок и сразу же получит предложение м перейти в диалоговый чат. Далее ИИ в реальном времени преобразует речь в текст, который появляется на экране смартфона, а ответы слабослышащего в чате мгновенно озвучиваются цифровым голосом. Для ответов можно использовать как шаблонные фразы, так и любой текст.
Генеральный директор МТС Инесса Галактионова назвала разработку ярким примером того, как технологии работают на человека, устраняя барьеры в коммуникациях.
Сервис разработан с помощью технологии распознавания и синтеза речи компании и доступен бесплатно во всех регионах присутствия оператора в приложении «Мой МТС».
По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 году в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых голосовая связь долгое время оставалась барьером в общении.
