Новый российский беспилотник «Голиаф» успешно испытали в зоне спецоперации

Новый комплекс с беспилотником «Голиаф» российского концерна «Калашников» успешно завершил апробацию в зоне проведения спецоперации, сообщается на сайте концерна.

Новый дрон коптерного типа создан для воздушной разведки в режиме реального времени, а также для захвата и слежения за целью по команде оператора. Он может поразить небронированную технику и бойцов противника.

Вес снаряженного беспилотника составляет чуть более 1 кг. Дрон позволяет получать разведданные круглосуточно.

Управляется «Голиаф» с небольшого пульта, который разработали специалисты компании. Его создатели учли все замечания военных. Так, в дрон установили режим возврата при потере связи.

Транспортировочные кейсы для нового беспилотника выпускаются в двух комплектациях: с шестью аппаратами и одним. У всех есть встроенная система подзарядки.