Новый региональный оператор начал работу в Амурской области

С 1 декабря в Амурской области в зоне деятельности «Кластер № 2» приступил к работе новый региональный оператор — ООО «Спецэкосервис». Он заменил ООО «Автосити», с которым соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО было расторгнуто по соглашению сторон, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

«Переход к новому оператору — это управляемая и плановая процедура, которая проводится в строгом соответствии с действующим законодательством. Для жителей ключевое — стабильность вывоза и отсутствие перебоев. Мы контролируем подготовку временного оператора к работе и взаимодействуем с регионом, чтобы все процессы были выстроены корректно», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Зона «Кластер № 2» включает город Белогорск, Белогорский, Ромненский, Серышевский муниципальные округа и Октябрьский район.

ООО «Спецэкосервис» обеспечит бесперебойный вывоз коммунальных отходов до завершения конкурсной процедуры по выбору постоянного оператора.

РЭО совместно с Правительством региона продолжает мониторинг ситуации, чтобы обеспечить своевременный и качественный вывоз отходов на всей территории кластера.