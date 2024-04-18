Новый продуктовый магазин открылся в Мытищах

Сегодня новый сетевой магазин SMART открыл свои двери в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Сеть магазинов SMART — это дочерняя компания сети Eurospar, известная своими низкими ценами и широким ассортиментом продуктов.

Новый магазин рассчитан на 12 рабочих мест и имеет общую площадь помещения 1 000 кв. метров и 900 кв. метров торгового зала, оборудованных 4 стационарными кассами и 4 кассами самообслуживания. Кроме того, магазин предлагает широкий выбор собственной продукции под маркой «Сладкая жизнь».

Одним из преимуществ магазина является наличие пандуса для маломобильной группы населения, что делает его доступным для всех жителей района.

За первый час открытия магазин посетили около 500 потребителей. Так, в день открытия действует акция: при покупке товара на сумму свыше 800 рублей клиенты получают подарок.

Раннее в Мытищах открылся магазин «ВкусВилл» на проспекте Астрахова, а также на улице Мира открылся универмаг Российских Дизайнеров «SLAVA Concept».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.