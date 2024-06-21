Новый природный заказник появился в Рузском округе

Государственный природный заказник областного значения «Васильевское Поречье» появился в Рузском городском округе. Его площадь составляет 473,09 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Особо охраняемая природная территория занимает площадь 473,09 гектара и расположена к востоку от деревни Поречье. В границах территории заказника, представлены ценные в экологическом отношении природные комплексы и объекты, в том числе редкие и охраняемые в Московской области виды растительного и животного мира», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На сравнительно небольшой территории государственного природного заказника областного значения «Васильевское Поречье» специалистами выявлено большое видовое разнообразие: 65 видов позвоночных животных, из которых три — слизень черно-синий, черный коршун и обыкновенный осоед — включены в Красную книгу Московской области. Здесь также отмечено обитание краснокнижной флоры — гриба ежовика коралловидного и лишайника бриории буроватой».

«До создания заказника на его проектируемой территории в последние годы наблюдалось сокращение площади ценных природных сообществ в результате действия негативных антропогенных факторов, среди которых — интенсивное развитие дачного строительства, использование территории в рекреационных целях, выборочные рубки леса, замусоривание и возрастание нерегулируемого рекреационного пресса. Все это вызывало необходимость установления режима особой охраны этой ценной территории. Создание заказника позволит сохранить природные комплексы, имеющие особое природоохранное значение для Московской области, и предотвратить угрозу их утраты», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.