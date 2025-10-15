сегодня в 16:14

Новый подрядчик возобновил строительство детсада на 280 мест в Сергиевом Посаде

В микрорайоне Зубачево поле Сергиево-Посадского округа возобновилось строительство нового детского сада на 280 мест. Предыдущий подрядчик сорвал сроки и контракт с ним был расторгнут. Прошла смена подрядной организации и работы на объекте возобновлены, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В трехэтажном здании площадью более 4,7 тыс. кв. м, рассчитанном на 280 воспитанников, разместят 11 групп детей от 1,5 до 7 лет.

Работы ведутся в рамках региональной программы за счет средств бюджета.

«Ведутся подготовительные работы для обеспечения отделочных работ, монтаж дверных блоков входных групп, планировка территории для проведения работ по благоустройству», — уточняется в сообщении.

Планировочные решения обусловлены функциональным назначением объекта и состоят из входных групп, колясочной, помещений охраны, групповых ячеек, медблока и пищеблока полного цикла, залов для музыкальных и физкультурных занятий, административных и служебных помещений, кладовых, санузлов, бытовых и технических помещений.

Вокруг детского сада обустроят игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки.

Завершить все работы и открыть детский сад планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.