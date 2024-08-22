Новый обучающий курс для поддержки малого бизнеса стартовал в Балашихе

На первое занятие проекта пришли 15 участниц, заместитель начальника управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в округе Елена Жарова, руководитель местного Комитета семей воинов Отечества Наталья Махонина и представители бизнеса.

«Многие не знают о том, как подтвердить юридически своё дело. Задача проекта — рассказать о тех фишках и льготах, о преференциях при создании бизнеса которые есть на территории Балашихи. Помочь сделать первый шаг — это наша задача. А, он, в жизни человека очень важен, от него зависит наше будущее», — сказала Елена Жарова.

Суть проекта — рассказать жителям Балашихи о преимуществах и льготах, которыми можно воспользоваться при открытии бизнеса, при регистрации как самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Помочь в юридических и организационных вопросах, раскрыть потенциал и сделать первый шаг в предпринимательство.

Партнеры проекта — сотрудники Альфа-банка расскажут о тех услугах, которые они предоставляют при открытии расчетного счета и помощи в бизнесе, а представители администрации — о льготах, субсидиях и других мерах поддержки.

Специальный обучающий курс рассчитан на 4 недели. На первой неделе участникам курса расскажут, как психологически убрать все барьеры на пути к своей цели, на второй неделе — поделятся успешным опытом предпринимателей, на третьей — расскажут о выходе на маркетплейсы. Завершится курс защитой готовых бизнес-проектов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.