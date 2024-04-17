Новый облик Сергиева Посада обсудили на общественной площадке

На встречу с парламентарием во Дворец культуры имени Юрия Гагарина пригласили школьников, молодых педагогов, предпринимателей, представителей молодёжных организаций, СМИ и блогеров. После дискуссия продолжилась с представителями общественности и жителями округа. Площадкой стала Общественная палата Сергиево-Посадского округа. Для тех, кто не смог очно присутствовать на мероприятии, велись прямые трансляции с каждой из площадок.

«Сегодня значимые исторические территории — это не музейные витрины, а современные живые города, которые органично соединяют в себе историю, современность и комфорт текущей жизни. Сергиев Посад должен занять среди них своё особое место. Преподобный Сергий — один из самых значимых Святых в истории. „Троица“ Андрея Рублёва скоро вернётся домой. К ним будет приезжать всё больше и больше людей. Это просто неизбежно. Специалисты дают цифру 3-5 миллионов в год в перспективе. Город будет парализован вне зависимости от степени нашего гостеприимства. Сейчас мы можем запустить новый этап развития, который будет самым современным и продвинутым образом вбирать в себя и историю, и комфортную текущую жизнь, и культуру, и много чего ещё. И интересы православия, в том числе и миссию формирования и развития культурного пространства для укрепления Русского Православия и усиления его влияния на мировые процессы», — с таких слов начал своё выступление депутат Государственной Думы Сергей Пахомов.

Обсуждение продлилось больше 4,5 часов. По задумке Сергиев Посад будет разделён на две части: исторический православный центр — своеобразный туристско-рекреационный кластер вокруг Троице-Сергиевой Лавры, в котором проведут воссоздание историко-культурного наследия и благоустройство, и светский центр управления, приведённый к современным стандартам комфортного проживания. .

Концепция позволит продолжить модернизацию транспортной инфраструктуры города. Ранее в логике концепции был создан Западный объезд, значительно разгрузивший центр Сергиева Посада. Благодаря этой дороге из исторической части был выведен транзитный транспорт. В настоящий момент уже идёт проработка так называемого Восточного объезда, который пройдёт с внешней стороны железной дороги. Он станет, по своей сути, дублёром главной дороги города, проспекта Красной Армии, и позволит кардинально поменять схему движения транспорта.

Благодаря реализации концепции станет возможным реконструкция всех коммунальных сетей города. Как подчеркнул парламентарий, план работ находится в процессе согласования с федеральным Министерством строительства. Теплосетевая организация подтвердила своё участие. МосОблЭнерго тоже. В сфере культуры в ближайшие годы в планах реконструкция существующих и строительство новых музеев и выставочных пространств: Музея Русского Православного искусства, Тюремного замка, Музея осады монастыря, Музея русской философской мысли, развитие музея-заповедника Абрамцево и Музея игрушки. А также приведение в порядок и восстановление зданий, представляющих культурно-историческую ценность.

В течение ближайших двух месяцев раз в неделю в Малом зале Дворца культуры имени Юрия Гагарина по четвергам в 18:00 будут проходить открытые публичные детальные обсуждения основных направлений стратегии пространственного развития Сергиева Посада. Аналогичная работа будет идти и в социальных сетях. В июне пройдёт открытая встреча с жителями города, на которой будет представлен итоговый доклад по концепции и стратегии реализации Сергиева Посада. Вся работа будет вестись публично, предусмотрены прямые трансляции с каждой панельной дискуссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.

