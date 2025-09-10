Новый мурал торжественно открыли в Балашихе в рамках проекта «Лица Подмосковья»

Торжественное открытие мурала, созданного в рамках проекта «Лица Подмосковья» прошло в Балашихе в микрорайоне Железнодорожный на Юбилейной улице, 6А. Мероприятие объединило представителей общественных организаций, местных жителей и городских активистов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Совета депутатов Балашихи, молодогвардейцы, представители Балашихинского городского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", движения «Волонтеры Подмосковья».

"Этим муралом молодые люди от души пытались выразить своё отношение к тем событиям, которые проходят в нашей стране. Очень ценно и важно, что молодёжь интересуется происходящим в нашей стране и поддерживает наших героев"- поделился представитель Балашихинского городского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Владимир Арбеков.

Арт-объект посвящен дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского и стал данью уважения истории и традициям.

«Это важный шаг в патриотическом воспитании молодежи. Мы благодарны всем активистам и общественным организациям, которые приняли участие в этом значимом для города событии», — отметил руководитель Молодой гвардии Балашихи Алексей Егоров.

После официальной части для гостей мероприятия была организована анимационная программа, в которую входили конкурсы и игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.