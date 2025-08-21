Новый молодежный тренд: уставший образ набирает популярность у россиян

Среди представителей поколений Z и альфа появилась необычная тенденция в макияже — Tired girl (уставшая девушка — ред.). Этот стиль характеризуется бледным лицом, слегка растушеванными темными тенями и общим видом изможденности, сообщает 360.ru .

Тренд «уставшей девушки» возник на фоне общего движения молодежи к естественности. В последние годы девушки все больше отказываются от глянцевых образов в пользу натуральности.

Его предшественником стал популярный тренд Clean girl (чистая девушка — ред.), продвигающий минимализм и естественную красоту. Этот стиль, делающий акцент на свежем, природном виде, получил широкое распространение благодаря таким знаменитостям как София Ричи и Хейли Бибер.

Визажист и стилист Люся Купцова считает, что экономическая ситуация напрямую влияет на тенденции в макияже и одежде. По ее мнению, люди устали от дорогостоящей косметики и необходимости поддерживать идеальный образ, что привело к упрощению стиля.

Несмотря на появление полтора года назад, тренд «уставшая девушка» стал вирусным только недавно. Это движение, популярное преимущественно среди поколения Z, возникло как протест против общественных ожиданий женского совершенства и способ избежать социального давления.