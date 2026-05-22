Новый логистический центр в Подольске полностью автоматизировали

Завершена масштабная роботизация одного из крупнейших распределительных центров в регионе, расположенного в деревне Гривно. Инженеры внедрили здесь комплексную систему управления. За счет высокой роботизации производительность комплекса выросла в 4 раза. Сотрудники склада полностью освобождены от рутинных задач и сфокусированы на управлении процессами.

В зоне приемки работают телескопические конвейеры, которые обеспечивают две линии для приема до 3000 коробок в час. Для перемещения товара на склад развернута транспортно-сортировочная система протяженностью 3 км с приводными и неприводными роликовыми секциями, а также спиральные конвейеры для подъема и спуска коробок между уровнями.

Для размещения и хранения товара оборудована зона автоматизированного стеллажного хранения с четырьмя аллеями и 28 уровнями, высотой до 17 м. Вместимость зоны составляет до 56 000 коробко-мест, а 112 мини-шаттлов обеспечивают ввод и выдачу до 3200 коробок в час.

Высотное хранение позволяет более эффективно использовать площадь склада и сохранять быстрый доступ к необходимым позициям. В зону сортировки коробки движутся строго по заданному цифровому сценарию, а система управления самостоятельно направляет поток в нужные зоны для сборки, сортировки и подготовки к доставке.

На складе установлен горизонтальный высокоскоростной сортировщик с производительностью до 12 000 единиц в час и более 300 направлений сортировки. Это позволяет одновременно обрабатывать заказы как для розничной сети, так и для интернет-заказов, не смешивая потоки и эффективно управляя ими в одной системе.

В Подмосковье в дополнение к федеральной программе поддержки роботизации развивают региональную. Для компаний, которые внедряют роботов, планируют принять инвестиционный налоговый вычет — до 90% вложений в основные средства можно будет компенсировать за счет региональной части налога, еще до 10% — за счет федеральной.

Эта мера будет предусмотрена для проектов с инвестициями от 200 млн руб. за последний год. Для объектов, внедривших роботов, будет установлена нулевая ставка по налогу на имущество на 3 года. Минимальный объем инвестиций в роботизацию — 50 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.