Новый лесопарк с пикниковыми зонами планируют обустроить в Подмосковье

В лесополосе на улице Транспортной в Реутове планируется сделать лесопарк с прогулочными и пикниковыми зонами, спортивными и детскими игровыми площадками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас этот участок улицы Транспортной не используется как общественное пространство, но варианты будущего благоустройства прорабатываются администрацией Реутова.

Лесопарк займет территорию около 10 га. Все преобразования обязательно будут обсуждаться с местными жителями.

В 2025 году начнутся работы по реконструкции Центрального парка Реутова. Они продлятся до 2027 года. На территории появятся прогулочные маршруты, зона отдыха у воды, концертный зал под открытым небом, фонтан, спортивные объекты, современное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор.