Новый лесной пляж появится в столичном Серебряном бору перед летним сезоном

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Серебряный бор в Москве локально благоустроят до наступления лета

На природной территории «Серебряный бор» в Москве обновят лавочки, шезлонги, душевые кабины, детские и спортивные площадки. Работы проведут в преддверии наступления летнего сезона, сообщает «Царьград» .

Помимо этого, на объекте увеличат протяженность зон отдыха у воды. Также в Серебряном бору намерены обустроить дополнительный лесной пляж.

«К началу летнего сезона мы планируем сделать пляжные зоны еще более удобными, почистить их, обновить шезлонги, душевые, пикниковые зоны», — сказал глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что все работы будут проведены так, чтобы в ходе благоустройства не нарушались экологические нормы, действующие на территории памятника природы.

«Создание комфортных условий, включая обновление инфраструктуры и создание качественного сервиса, сделает его местом притяжения для жителей и гостей столицы», — отметил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он также рассказал, что в 2023 году Серебряный бор посетили более 680 тыс. человек. По словам Данчикова, развитие данной природной территории откроет новую страницу в истории Москвы.