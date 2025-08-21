Новый корпус Центра образования № 5 имени Сураева в Ногинске готов к открытию

В Ногинске Богородского городского округа на ул. Кирова готовится к открытию новый корпус Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева на 950 мест. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

«На улице Кирова в Ногинске построена новая школа. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. В новом корпусе площадью более 12 тысяч квадратных метров разместятся классы начальной, средней и старшей школы, общей вместимостью на 950 мест, а также универсальные кабинеты, медицинский блок, спортивный и актовый залы, библиотека и столовая», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Открытие новой школы планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.