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Новый корпус «Софьинской школы» в Раменском округе построят в 2027 году

В государственную программу Московской области включен новый объект — реконструкция здания «Софьинской школы» со строительством пристройки на 200 мест в селе Софьино Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Данный объект включен в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время завершена проработка земельного участка. Ведется подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.

Новый корпус школы рассчитан на 200 мест. В здании разместятся учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, столовая, медицинский кабинет. На территории обустроят площадки для спорта и игр, выполнят озеленение, обустроят проезды и тротуары.

Открыть новый корпус школы планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.