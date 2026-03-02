сегодня в 12:50

Новый корпус школы № 16 в Подольске готов на 65%

В пристройке к школе № 16 на 580 мест в Подольске строители приступили к облицовке лестниц керамогранитом. Работы ведутся по всему зданию нового корпуса.

На данный момент полностью завершены черновые отделочные работы: стены оштукатурены на 100%. Устройство стяжки полов выполнено на 90%.

Начальник участка Сергей Иваненко сообщил, что продолжается монтаж лифтового оборудования, а также ведутся штукатурные работы. Здание запитано от теплосетей на 70%.

Кроме того, в новой школе уже установлены радиаторы отопления, ведется монтаж вводно-распределительных устройств. Активно продолжаются работы по прокладке внутренних инженерных сетей: вентиляции, канализации, горячего и холодного водоснабжения, слаботочных систем и освещения.

Общая готовность объекта составляет 65%.

Здесь трудятся 120 рабочих и 14 инженерно-технических сотрудников. Задействованы подъемник и погрузчик.

Утепление фасада полностью завершено, сейчас идет его облицовка керамогранитом. Помимо этого, начался монтаж технологического оборудования в активном зале.

Строительство объекта планируется завершить к сентябрю 2026 года. Перед сдачей в эксплуатацию строителям предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений, установить новое сантехническое и инженерное оборудование, а также поставить в учебные классы современную мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.