Новый Комитет по экологии и мониторингу окружающей среды создали в Балашихинской ТПП

В Балашихинской ТПП создали новый Комитет по экологии и мониторингу окружающей среды. Состоялось его первое заседание. Участие в нем приняли Президент Союза «Балашихинская торгово-промышленная палата», руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области в Балашихе Анатолий Шестаков, представители Администрации Балашихи, профессор, д. э. н., к. т. н., ректор, исполнительный директор Регионального метеорологического учебного центра Всемирной метеорологической организации в РФ Олег Ломакин, экоактивисты, представители бизнес-сообщества округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Участники рассмотрели основные направления работы Комитета, его цели и задачи на ближайшее время. Так, планируется сотрудничество с балашихинским ИПК «Росгидромет» и с Университетом им. В. И. Вернадского по трем направлениям: обучение сотрудников предприятий охране труда, передача опыта работы в сфере экологии других регионов, защита окружающей среды от загрязнений. Здесь и правильное обращение с отходами, и практика на собственной метеостанции института повышения квалификаций Росгидромета.

«Комитет имеет большие перспективы для того, чтобы стать таким уважаемым общественным формированием нашей торгово-промышленной палаты в виду большой актуальности данной темы. А палата, естественно, будет всячески помогать, потому что, у нас есть возможности подключать экспертов в сфере экологии и при необходимости контрольные, надзорные и правоохранительные органы», — рассказал Анатолий Шестаков.

Работа Комитета будет направлена на мониторинг работы предприятий в сфере окружающей среды, проведение профилактических экомероприятий и конференций для предпринимателей и жителей города, внедрение экокультуры в бизнес, образовательные курсы.

Председателем нового Комитета избран Алексей Корчуганов — член Балашихинской ТПП, генеральный директор ООО «Экорешения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.