Новый клуб варгейминга открылся в Подмосковье

Погрузиться в захватывающий мир стратегии и тактики, будучи командиром своей собственной армии, можно на военно-тактической игре. Варгейм — это не только игра. В этом увлекательном занятии сочетается историческое моделирование, коллекционирование и интеллектуальное соревнование, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Участники нового клуба смогут создавать технику, раскрашивать миниатюры солдат, строить здания. Кроме того, вступившие в клуб будут продумывать сложные тактические маневры, просчитывать действия противника, вести свою армию к победе.

В клубе варгейминга можно ознакомиться с основами варгейма, а также различными игровыми системами. Появится возможность научиться разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии. Игра в варгейм развивает навыки тактического мышления, анализа и планирования. Также участники найдут единомышленников и новых друзей.

Занятия бесплатные. Они проходят по вторникам, четвергам и пятницам с 18:00 до 21:00. Адрес проведения: Раменский округ, Новое село, спец СМУ 17, дом 19. Приглашаются все желающие. Узнать подробности можно через обсуждения в канале t.me/ramwargame, через сообщения группы vk.com/im? sel=-198340018, по контактным номерам +7 926 955-10-76, +7 (985) 182-07-02.

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