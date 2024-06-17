Новый храм появится в микрорайоне 1 Мая в Балашихе

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай освятил закладной камень в основание будущего храма Игоревской иконы Божией матери в микрорайоне 1 Мая. В церемонии освящения 16 июня приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Юров и благочинный церквей Балашихинского округа отец Михаил. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Весной 2022 года епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай и глава Балашихи Сергей Юров подписали соглашение о передаче Балашихинской епархии земельного участка для строительства. Так к концу 2022 года в микрорайоне 1 Мая появился первый одноэтажный деревянный храм, в феврале 2023-го здесь провели первую божественную литургию.

«В этот замечательный день хочу поблагодарить вас, владыка Николай, за то, что еще в 2022 году вы благословили строительство храма в этом микрорайоне. Постепенно шли работы по его возведению и освящению, теперь же рядом с ним мы заложили камень в основание нового каменного храма. Он будет служить нашей православной вере, а жители этого района смогут приходить сюда, чтобы помолиться и обрести надежду и утешение. Общими усилиями будем воплощать проект в жизнь и, надеюсь, в скором времени проведем чин освящения нового храма», — сказал Игорь Брынцалов.

Будущий каменный храм расположится рядом с одноэтажным деревянным. Здание будет двухуровневым, на первом этаже разместятся дом причта, а также трапезная, воскресная школа и помещения для священнослужителей. Сами службы будут проходить на втором этаже. Об этом рассказал архитектор, член искусствоведческой комиссии при Московской Епархии Русской православной церкви Дмитрий Пшеничников.

«Храм будет в псевдорусском стиле с чертами русского модерна начала XX-го века. Само здание будет белоснежным, с золотыми куполами и шатром из меди, чтобы кровля была более долговечной и надежной. Одна из особенностей храма — каждый его фасад будет отличаться друг от друга. Так, основной вход будет с северной стороны для удобства жителей этого микрорайона, с запада расположится вход в дом причта (здание для проживания священнослужителей и их семей — ББ), а с южной стороны храма будет красивая лестница, по которой можно будет также попасть в храм в теплое время года. Кроме того, для маломобильных прихожан в храме будет лифт. За счет планировки посещать храм смогут около 400 человек», — пояснил Дмитрий Пшеничников.

Игоревская икона Божией матери названа в честь великого кнзя Киевского Игоря Ольговича, который молился перед ней в последние минуты жизни. Впоследствии его канонизировала Русская православная церковь. Перед Игоревской иконой Богородицы верующие молятся об исцелении от недугов и защите домов от краж и пожаров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.