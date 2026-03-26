Новый ГОСТ для повышения качества социальных услуг утвердили в РФ
В России утвержден новый ГОСТ, направленный на повышение качества социальных услуг, сообщает РЕН ТВ.
Стандарт впервые четко прописывает требования к обязанностям и компетенциям социальных работников. Также вводятся критерии оценки персонала.
Таким образом, у организаций, оказывающих соцуслуги, появляются минимальные стандарты, соблюдение которых станет обязательным.
Документ с новыми требованиями вступит в силу в сентябре.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.