Новый детский садик «Карамелька» готовится к открытию в Красногорске

В районе ЖК «Ильинойс» скоро начнет работу новый детский садик — «Карамелька». Это современное учреждение на 250 мест станет первым на данной территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Трехэтажное здание площадью почти 4 тысячи квадратных метров оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания детей. В садике предусмотрены групповые помещения, пищеблок, медицинский блок, прачечная, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты специалистов.

На территории детского садика созданы все условия для прогулок, игр и активностей. Здесь есть теневые навесы, спортивные и игровые площадки. Кроме того, на территории установлена метеостанция.

В учреждении будут сформированы 11 групп для малышей от двух до семи лет. Уже в сентябре дети смогут переступить порог нового садика и начать свой путь в мире знаний и развития.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.