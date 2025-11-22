Новый детский сад в Поварове Московской области готов на 75%

В подмосковном Поварове под Солнечногорском активными темпами продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 250 воспитанников.

По состоянию на 21 ноября готовность объекта оценивается в 75%, выполнена большая часть наружных работ: полностью завершено благоустройство территории, уложены асфальт и тротуарная плитка.

В настоящее время ведется монтаж детских площадок (60% готовности), который планируется завершить до конца следующей недели. Для озеленения территории уже закуплено 1300 саженцев и 8 крупных деревьев. Внутри здания продолжаются отделочные работы — укладка напольной плитки, шпаклевочные и малярные работы. На следующей неделе строители приступят к установке межкомнатных дверей и укладке напольного покрытия.

Особое внимание уделяется фасадным работам, выполненных на 65-70%. Подрядчики отмечают, что это наиболее сложный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.